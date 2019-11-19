Akhisar'da hırsızlığa 5 tutuklama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son zamanda ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen ev ve iş yerlerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Hırsızlık zanlısı olarak 8 şüphelinin kimliği belirlendi. Harekete geçen ekipler, zanlılardan 7'sini yakaladı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise kentten gerçekleştirilen hırsızlıklarda çalınan tarihi eser niteliğinde 5 obje, 2 jeneratör, 2 televizyon, 1 buzdolabı, 1 müzik seti, değişik marka- modellerde elektronik eşyalar ile 14 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, ayrıca hırsızlıklarda kullanıldığı belirlenen 2 binek araç, 1 arazi aracı, spiral, matkap ve kaynak makineleri ele geçirildi. Şüphelilerin ifadesi üzerine bir arazide 5 ila 7 metre derinlikteki çukurlara gömülmüş 5 ayrı çelik kasası bulundu. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlılardan F.U. (47) ve Z.K. (34), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. A.K. (35), C.İ. (33), G.Y. (33), Ö.G. (21) ve Y.A. (40) ise tutuklandı. Ayrıca 1 şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

Zanlıların yakalanmasıyla 16 faili meçhul hırsızlık olayının aydınlatıldığı kaydedildi.