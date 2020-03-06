Akhisar'da huzur ve güven operasyonu: 3 tutuklama, 3 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akhisar'da huzur ve güven operasyonu: 3 tutuklama, 3 gözaltı - Son Dakika

Akhisar'da huzur ve güven operasyonu: 3 tutuklama, 3 gözaltı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen farklı operasyonlarda 3 şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken aranan 3 şahıs da gözaltına alındı.

Akhisar'da huzur ve güven operasyonu: 3 tutuklama, 3 gözaltı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen farklı operasyonlarda 3 şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken aranan 3 şahıs da gözaltına alındı. Operasyonlarda 800 adet Ecstasy uyuşturucu hap ve 81.2 gram Nietanfttamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü K.O.M. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışma kapsamında Bursa'dan Akhisar'a uyuşturucu madde getireceği yönünde gelen ihbar üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Durdurulan araçta 81.2 gram Nietanfttamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan araçtaki U.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Huzur operasyonunda aranan 3 kişi yakalandı


Türkiye geneli aranan şahıslara yönelik Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde gerçekleştirilen 'Huzur ve güven operasyonu' kapsamında da Akhisar Asayiş, KOM ve Narkotik Birimlerince Akhisar'da 4 ayrı adreste arama yapıldı. 'Çocuğun Cinsel istismar' suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olan Z.C. isimli şahıs, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama emri bulunan B.Y. isimli şahıs, dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis ve 30 bin TL para cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan A.O.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.


Uyuşturucu dolu poşeti pencereden attılar


Yine aynı operasyon kapsamında arama kararına istinaden Hacıishak Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, bu adresin yanında bulunan ikametgahın penceresinden bahçeye bir poşetin atıldığını fark etti. Atılan poşeti kontrol eden ekipler poşet içinde 800 adet Ecstasy uyuşturucu hap olduğunu tespit etti. Uyuşturucu hapların atıldığı ikamette oturduğu tespit edilen H.D. ve Ç.D. isimli şahıslar da yakalanarak haklarında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan bugün çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

Akhisar, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 11:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Başkent'te lüks villaya fuhuş operasyonu! 15 kişi gözaltına alındı
HDP Mardin İl Başkanı Perihan Ağaoğlu tutuklandı Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu

Son Dakika Haberleri
00:28 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:37 Cem Yılmaz ve Seranay Sarıkaya aşkından ilk fotoğraf
23:07 Uzun süredir setlerden uzak duran Pelin Karahan setlere dönmek istiyor
21:47 Sinan Akçıl ve Emrah sosyal medyada birbirine girdi: Senin bana beste vermeye çapın yetmez
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2020 05:13:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar'da huzur ve güven operasyonu: 3 tutuklama, 3 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]