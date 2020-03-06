Akhisar'da huzur ve güven operasyonu: 3 tutuklama, 3 gözaltı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde gerçekleştirilen farklı operasyonlarda 3 şahıs uyuşturucu ticareti yapmak suçundan tutuklanırken aranan 3 şahıs da gözaltına alındı. Operasyonlarda 800 adet Ecstasy uyuşturucu hap ve 81.2 gram Nietanfttamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen soruşturmalar kapsamında Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü K.O.M. Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışma kapsamında Bursa'dan Akhisar'a uyuşturucu madde getireceği yönünde gelen ihbar üzerine durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. Durdurulan araçta 81.2 gram Nietanfttamin uyuşturucu maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan araçtaki U.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Huzur operasyonunda aranan 3 kişi yakalandı



Türkiye geneli aranan şahıslara yönelik Asayiş Daire Başkanlığı Koordinesinde gerçekleştirilen 'Huzur ve güven operasyonu' kapsamında da Akhisar Asayiş, KOM ve Narkotik Birimlerince Akhisar'da 4 ayrı adreste arama yapıldı. 'Çocuğun Cinsel istismar' suçundan hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olan Z.C. isimli şahıs, hırsızlık ve dolandırıcılık suçlarından hakkında 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama emri bulunan B.Y. isimli şahıs, dolandırıcılık suçundan 3 yıl hapis ve 30 bin TL para cezası nedeniyle yakalama kararı bulunan A.O.K. isimli şahıslar yakalandı. Yakalanan şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi.



Uyuşturucu dolu poşeti pencereden attılar



Yine aynı operasyon kapsamında arama kararına istinaden Hacıishak Mahallesi'ndeki adrese giden ekipler, bu adresin yanında bulunan ikametgahın penceresinden bahçeye bir poşetin atıldığını fark etti. Atılan poşeti kontrol eden ekipler poşet içinde 800 adet Ecstasy uyuşturucu hap olduğunu tespit etti. Uyuşturucu hapların atıldığı ikamette oturduğu tespit edilen H.D. ve Ç.D. isimli şahıslar da yakalanarak haklarında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında "Uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan bugün çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA