Akhisar'da işçilerden sonra memurun da yüzü güldü

Akhisar Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçiler Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi alkışlar eşliğinde imzalandı.

Akhisar Belediyesi ile Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçiler Sendikası (Tüm Bel-Sen) arasında toplu iş sözleşmesi alkışlar eşliğinde imzalandı. Geçtiğimiz gün belediye işçilerinin geçen seneden kalan bütün alacaklarını ödeyen Akhisar Belediyesi 12 yıl sonra memurlarla toplu sözleşme imzalayarak memurların da yüzünü güldürdü.



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu verdiği sözleri bir bir tutuyor. Akhisar Belediyesi'nde 12 yıldır sosyal haklarını alamayan memurlar, Akhisar Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesi ile tüm haklarına kavuştu.



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal belediyecilik anlayışı ile işçilerin mali haklarının yanı sıra sosyal haklarına da kavuşmasına olanak tanıyan ve 161 memuru kapsayan toplu iş sözleşmesinin herkese hayırlı olmasını diledi. Başkan Dutlulu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:



"Bugün belediye başkanlığı koltuğuna oturduktan sonra en mutlu ve en gururlu günlerimden birini yaşıyorum. Bildiğiniz gibi 2007 yılından beri belediyemiz ile sendikalar arasında toplu sözleşme yapılmıyordu. Bu durumun,bizim siyasi duruşumuza göre çok doğru bir yaklaşım olmadığını ifade ettik ve Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçiler Sendikası Genel Başkanı Erdal Bozkurt ve diğer temsilcilerimizle yaptığımız görüşmeler sonunda sözleşmemiz son halini aldı. Belediyemizin yaşadığı ekonomik zorluklar hepiniz tarafından biliniyor. Bu durumu düzeltmek için nasıl çaba sarf ettiğimiz de biliniyor. Umarım önümüzdeki yıllarda çok daha güzel sözleşmeler yapacağız."



"Belediyenin kaynakları Akhisar halkına aktarılacak"



Akhisar Belediyesi'nin kaynaklarının bundan sonra sadece Akhisarlılara aktarılacağına vurgu yapan Başkan Dutlulu, "Göreve başladığımız ilk günden beri Akhisar halkına ve emekçilere verdiğimiz söz şuydu; Akhisar Belediyesi'nin kaynakları bundan sonra Akhisarlıların, Akhisar'da çalışan emekçilere aktarılacak. Rantçılara ya da belediye kaynaklarını nereye harcadığını bilmediğimiz insanlara bundan sonra musluğu kapatacağız. Bu yüzden kavga etmemiz gerekiyorsa kavga edeceğiz, konuşmamız, anlaşmamız, uzlaşmamız gerekiyorsa uzlaşacağız. Ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız. Ama bundan sonra Akhisar'ın kaynakları Akhisarlılara gidecek. Yeter ki, hep beraber iyi niyetli bir şekilde Akhisar için çalışmaya devam edelim. Bu sözleşmenin, emekçilerin haklarını alması açısından önemini çok iyi biliyorum. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah her şey çok daha güzel olacak." dedi.



"Besim Dutlulu gibi yöneticilere ihtiyacımız var"



Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, yaptığı konuşmada, "Akhisar Belediyesi'nin ayakta kalması, Akhisar Belediyesi'nin Akhisarlılara hizmet verebilecek noktaya gelebilmesi önemlidir.Bu noktada bizlere destek olan sevgili Belediye Başkanımız Besim Dutlulu gibi yöneticilere oldukça ihtiyacımız var. Birlikte yürümenin mutluluğunu birlikte yaşayacak, sıkıntıların getirdiği sorumluluğu da birlikte göğüsleyeceğiz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



Toplu sözleşme imzalama törenine Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçiler Sendikası Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Sendika İl Başkanı Hülya Sönmez, Sendika İlçe Temsilcisi Yalçın Aktaş ile birlikte memurlar katıldı. Sözleşmenin imzalanmasının ardından hatıra fotoğrafı çekildi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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