Akhisar'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Akhisar'da kaçak tütün operasyonu: 2 gözaltı
26.03.2021 21:36
MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, kaçak tütün mamulleri satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda makaron ve satışa hazır doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
MANİSA'nın Akhisar
ilçesinde, kaçak tütün mamulleri satışı yaptığı belirlenen şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, çok sayıda makaron ve satışa hazır doldurulmuş sigara ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akhisar İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı JASAT ekipleri, İnönü ve Efendi mahallelerinde bulunan ev ve iş yerlerine, kaçak tütün mamulleri satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; 22 bin bandrolsüz makaron, 4 bin 960 satışa hazır doldurulmuş sigara, 13 sigara sarma makinesi, 1 kuru sıkı tabanca, 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
- Manisa
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