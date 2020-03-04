Akhisar'da kazada hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi - Son Dakika
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Akhisar'da kazada hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasından hayatını kaybeden kadın işçiler memleketleri Soma'da toprağa verildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasından hayatını kaybeden kadın işçiler memleketleri Soma'da toprağa verildi.

Kazada hayatlarını kaybeden kadın işçiler Leyla Şen ve Meryem Koçu Soma'da aileleri ve yakınlarının katıldığı cenaze törenleri ile defnedildiler.

Kaza yerinde hayatını kaybeden 2 torun sahibi 52 yaşındaki Leyla Şen Turgutalp Mahallesi Merkez Camisinde İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Turgutalp Mezarlığına defnedildi. Cenaze töreninde Seyahat firmasında Kaptan Şoför olarak çalışan eşi Mustafa Coşkun Şen güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazına Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve Soma Belediye Başkanı Ali Tulup da katıldı.

Kazadan ağır yaralı olarak kurtarılan ve kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan 2 çocuk annesi 37 yaşındaki genç kadın Meryem Koçu ise Soma'nın Cenkyeri Mahallesinde bulunan evinde madenci eşi Şerif koçu taziyeleri kabul etti. Meryem Kocu'nun cenazesi Cenkyeri Merkez Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Cenkyeri Mezarlığına defnedildi.

-Olay-

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bugün sabah saatlerinde meydana gelen Soma'dan Akhisar'da özel bir işletmeye işçi taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kadın işçi hayatını kaybetmiş, 8 işçi de yaralanmıştı.

Akhisar'da kazada hayatını kaybeden işçiler toprağa verildi

Akhisar, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:19 Kaynak: AA
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