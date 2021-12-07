Akhisar'da kesintisiz su için elektrik panoları yenilendi - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, 17 ilçe merkezi ve mahallelerinde yer alan içme suyu sondajlarında arızadan kaynaklı su kesintisi yaşanmaması için tedbirlerini almaya devam ediyor.

Bu kapsamda Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı, Akhisar ilçesine bağlı Ballıca, Karayağcı ve Hasköy mahallelerine içme suyu temin eden sondajların zarar gören elektrik panolarını yeniledi. Yapılan çalışma sayesinde panolarda yaşanabilecek arızadan kaynaklı su kesintilerinin önüne geçildi.