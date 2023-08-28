Manisa'da kontrolden çıkan otomobil önüne çıkanı biçip su kanalına uçtu: 3 ölü

Akhisar devlet karayolu üzerinde bir düğün salonu işletmesi önünde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

ARAÇLARA ÇARPIP SU KANALINA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.15 sıralarında Akhisar Devlet Karayolu üzerinde Balıkesir istikametine seyir halinde olan otomobil yol kenarında ilerleyen elektrikli bisiklete ve park halindeki iki otomobile çarptı. Kaza sonrası otomobil yol kenarındaki su kanalına düşerek ters takla attı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Araç içerisinde sıkışan sürücü Burak Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yine elektrikli bisiklette bulunan sürücü Süleyman Koçer ve arkasındaki Özbek uyruklu yolcu Naıma Uramova kazanın etkisiyle yol kenarına savruldu ve olay yerinde hayatlarını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve emniyet ekibi sevk edildi. Nöbetçi savcının incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden 3 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burak Korkmaz'ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.