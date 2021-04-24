Akhisar'da kritik derbi

TFF 1'inci Lig'de bitime 3 hafta kala kümede kalma barajının 5 puan gerisinde 26 puanla 16'ncı sırada yer alan Akhisarspor, yarın evinde Süper Lig hedefleyen 4'üncü sıradaki 57 puanlı Altay'la karşı karşıya gelecek. Akhisar Spor Toto Stadı'nda oynanacak 32'nci hafta mücadelesi diğer karşılaşmalarla aynı saatte, saat 20.30'da başlayacak. Ligde son 5 maçında 4 yenilgi, 1 beraberlik alan ev sahibi ekip, Ege derbisine düşme korkusuyla çıkacak. Son 3 maç öncesi tek basamak üzerindeki Menemenspor'un 5 puan gerisinde yer alan Akhisar, yarın Altay'a yenilir, ikili averajda önde olan Menemen de aynı saatte umutlarını erken tüketen sonuncu Eskişehirspor'la berabere bile kalırsa küme düşecek.

İddiasını sürdürmek için kazanmaktan başka şansı olmayan Akhisarspor, berabere kalması durumunda, Menemen kazanırsa yine düşen taraf olacak. Ligde direkt Süper Lig hattının 4 puan gerisinde bulunan Altay ise yarın kazanırsa Play-Off'u garantileyip son 2 haftaya ilk 2 iddiasını koruyarak girecek. İzmir temsilcisi, tüm hesaplarını galibiyet ve ilk 2 yarışından kopmama üzerine yapıyor. Teknik direktör Fırat Gül'ün de ayrılmasıyla antrenör Muhammet Yılmaz'ın çalıştırdığı Akhisarspor'da kırmızı kart cezalısı Ayuk Taku forma giymeyecek. Altay'da ise eksik oyuncu yok. İki takım arasında ilk yarıda İzmir'de oynanan Ege derbisini Altay 2-1 kazanmıştı.