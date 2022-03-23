Akhisar'da lokantalardaki artıklar barınaktaki hayvanlara yiyecek olacak - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Akhisar Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası arasında yapılan protokolle ilçedeki lokantalardan artan yemekler, ekipler tarafından toplanarak barınaktaki hayvanlara verilecek.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce ve Akhisar Lokantacılar Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Pınar Gören tarafından imzalanan protokol kapsamında ilçedeki lokantalardan arta kalan yemeklerin hem çöpe gitmesi önlenecek hem de barınaktaki hayvanların gıda ihtiyacı karşılanacak.

Protokolün imzalanmasının ardından ilçedeki lokantalara, artık yemekler için biriktirme kitleri dağıtıldı.

Akhisar Lokantacılar, Köfteciler ve Tatlıcılar Odası Başkanı Pınar Gören, önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, "Bundan sonra Akhisar'da odamız üyelerimizin gıda artıkları boşa gitmeyecek. Hayvansever vatandaşlarımızın gıda artıklarının üyelerimize bırakılan kitler aracılığıyla toplanması sağlanacak." dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce de projenin çok fayda sağlayacağına inandıklarını dile getirerek, barınaklardaki sahipsiz hayvanlara yönelik projelerin süreceğini ifade etti.