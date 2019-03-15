Son Dakika Haberleri: Akhisar'da 'Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir' Semineri

Akhisar'da 'Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir' Semineri

30 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Aile ve Kadın Danışma Merkezi öncülüğünde düzenli olarak gerçekleştirilen 'Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir?' seminerlerine Akhisar'da devam edildi.

Akhisar'da 'Mutlu Çocuk Nasıl Yetiştirilir' Semineri, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesinin aylık kültür-sanat etkinlikleri kapsamında ebeveynlere yönelik Akhisar Belediye Meclis Salonu'nda 'Mutlu ve Başarılı Çocuk Nasıl Yetiştirilir' semineri verildi. Aile ve Kadın Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş, seminere katılan annelere; akademik başarı endeksli mutluluğun, çocukların mutluluk anlayışıyla örtüşmeyebileceğini ifade etti. Ailelerin öncelikli kriterinin çocuğun okulda başarılı olması üzerine kurulu olduğunu belirten Ateş, "Çocukların farklı ilgi alanları ve yetenekleri olabilir. Bu nedenle sadece çocuklarımızı sadece derslerdeki başarı üzerine odaklamamalıyız. Onların ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıkmasını kolaylaştıracak çalışmalar yaparak, mutlu olacakları iş ve yaşam biçimini bulmalarına yardımcı olmalıyız" diye konuştu.

Ebeveynlerin Soruları Yanıtlandı

Aile ve Kadın Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş, seminere katılan ailelerin sorularını da yanıtlayarak etkileşimli bir çalışmaya daha imza attı. Seminere katılanlar seminerden memnun kaldıklarını belirterek Aile ve Kadın Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş'e ve Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Karşılıklı soru-cevap şeklinde geçen seminer sonunda Aile ve Kadın Danışma Merkezi Uzman Psikoloğu Merve Ateş, katılımcılar ile birlikte günün anısına fotoğraf çektirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:27 Kaynak: Bültenler

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