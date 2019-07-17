Son Dakika Haberleri: Akhisar'da Nostalji Futbol Turnuvası
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Akhisar'da Nostalji Futbol Turnuvası

4 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi tarafından şehrin futbol takımlarına katkı sağlamış futbolcular adına nostalji futbol turnuvası düzenlenecek.

Akhisar'da Nostalji Futbol Turnuvası, System.String[]
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Belediyesi tarafından şehrin futbol takımlarına katkı sağlamış futbolcular adına nostalji futbol turnuvası düzenlenecek.

Akhisar Belediyesi tarafından Akhisarlı futbol severlere hem geçmişi yaşatmak hem de gençlere Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor bilinci ve alışkanlığını kazandırmak amacıyla 1. Nostalji Futbol Turnuvası düzenlenecek. 20 Ağustos'ta düzenlenecek turnuvada özellikle mahalle takımlarında futbol oynamış ve hayatını kaybetmiş tüm futbolcular anılacak. Turnuva hakkında bilgi veren Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi Şerif Şen, "Çeşitli zamanlarda Pazar Pazarında, Çınarlı kapıda Kovalıkta ve Telli kavaklarda turnuvalar düzenlenirdi. Bu turnuvalarda kıran kırana iddialı heyecanlı ve centilmence maçlar yapılırdı. Yetişmiş futbolcuların arasından yeni yeni genç futbolcular çıkardı. Bu nedenle Akhisar Belediyesi Akhisarlı futbol severlere geçmişi yaşatmak amacı ile Akhisar Belediyesi 1. Nostalji Futbol Turnuvası düzenlemeye karar vermiş bulunmaktayız. Amacımız, yetişmekte olan nesle spor bilinci ve alışkanlığını kazandırmaktır. Spor her yaşta her meslek grubunda insanların yaşamlarını aktifleştirmek ve zindeleştirmek için gerekli olan fiziksel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan ayrıca vücudun anatomik dengesini koruyan yegane unsurdur" dedi.

Turnuvanın geçmiş dönemde futbol oynamış ve vefat etmiş Akhisarlı futbolcuların da turnuvayla yad edileceğini belirten Şen, "Ayrıca bu 1. Nostalji Futbol Turnuvası bu mahallelerimizdeki gayrifedere futbol takımlarımızda futbol oynamış ve hakkın rahmetine kavuşmuş tüm futbolcularımızın anısına yapılacaktır. Akhisar belediyesi olarak mahallelerimizde gayrifedere futbol takımı olarak faaliyette gösteren bu takımlarımızın renkleri ve isimlerini canlandırmak isteyen tüm Akhisarlılarımızı turnuvaya davet ediyoruz. Bu takımlarımız; Altınova Spor, Güneş Spor, Karabulut Spor, Yıldırım Spor, Kırmızı Şimşekler, Yıldız Gençlik Spor, D. Altı Eylül Spor, Cumhuriyet Gençlik Spor, Demir Spor, Akgün Spor, Çınarlıkapı Spor, Pazarçı Gençlik Spor, Gençlik Spor, Çağlayan Spor, Karadeniz Gençlik Spor, Eren Spor, Dinam Spor, Doğan Spor, Esen Spor, Çağrı Spor, Kanat Spor, Ateş Spor, Çelik Spor'dur. Bu takımlarda futbol oynamış veya yöneticilik yapmış futbolcu ve futbol insanlarını anlamı büyük olan bu turnuvaya davet ediyoruz. Akhisarlı iş adamlarımız da bu takımlarımızdan herhangi birine sponsor olup turnuvaya katılabilirler. Müracaatlarınızı Akhisar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne ve Eğitim, Spor Komisyon üyelerimize yapabilirsiniz. Haydi Akhisar biraz geriye gidip hep beraber nostalji yapalım. Aramızdan ayrılan futbolcularımızı rahmetle analım" diye konuştu.

10 Ağustos'ta sona erecek başvuruların Akhisar Belediye Yazı işleri Müdürlüğüne ve Eğitim, Spor Komisyon üyeleri Şerif Şen, Sezgin Akkaynak, Nurullah Zağlı, Rıza Çelik ve İlkay Düztaş'a da başvuru yapabileceği bildirildi. - MANİSA
Akhisar, Manisa, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:08 Kaynak: İHA
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