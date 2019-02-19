Son Dakika Haberleri: Akhisar'da Öğrencilerin Bilek Güreşi Heyecanı

Akhisar'da Öğrencilerin Bilek Güreşi Heyecanı

1 saat önce

Okul sporları bilek güreşi yıldızlar kategorisinde il birinciliği müsabakaları, Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu'nun ev sahipliğinde yapıldı.

Akhisar'da Öğrencilerin Bilek Güreşi Heyecanı, System.String[]
Okul sporları bilek güreşi yıldızlar kategorisinde il birinciliği müsabakaları, Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu'nun ev sahipliğinde yapıldı.

Akhisar ilçesindeki Akhisar Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu'nun yöneticileri, okul sporları bilek güreşi yıldızlar kategorisindeki müsabakalara ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadı. Zorlu geçen müsabakalar sonucunda, farklı kilo ve kategorilerde Manisa'yı 20-24 Mart 2019 tarihleri arasında Yalova'da yapılacak Türkiye şampiyonasında temsil edecek öğrenciler belli oldu.

Bu kapsamda, Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu'ndan 11 öğrenci, Şehit Hasan Acar Ortaokulu'ndan 10 öğrenci, Manisa'yı 20-24 Mart 2019 tarihleri arasında Yalova'da yapılacak Türkiye şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı.

Ayvaz Dede İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Yıldırım Bayır ve okulun beden eğitimi öğretmeni Cihan Demirbek, böyle bir organizasyonu okullarında gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını bildirdi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Spor
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