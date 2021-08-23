Akhisar'da orman yangını - Son Dakika

Akhisar'da orman yangını

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki ağaçlık alanda, yangın çıktı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesindeki ağaçlık alanda, yangın çıktı. Ekiplerin çalışmasıyla yangın büyümeden söndürüldü. Akhisar'ın Sünnetçiler ve Çoban Hasan Mahallesi arasında bulunan ağaçlık alanda, saat 15.00 sıralarında yangın başladı. Bölgeden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar yangını orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yanı Akhisar Orman İşletme şefliklerine bağlı arazözler bölgeye sevk edildi. Yapılan çalışmayla yangın büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



Son Dakika

Genco Erkal hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaretten iddianame! Hapsi isteniyor

Pfizer/BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısına ABD'den tam onay geldi

İngiliz basınından Türkiye'ye "Afgan mülteci kampı" özrü

Manavgat'ta jandarmanın yakaladığı yangın şüphelisi 18 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

5,5 aylık hamile olan Özge Özpirinçci, bebeğine Üzüm ismini vermek istedi ama kimse onay vermedi

Son Dakika: Steau Bükreş'in sahibi Gigi Becali: Morutan'ı bonuslarla birlikte 5,7 milyon euroya Galatasaray'a sattık.

Afganistan'da kadınlarla röportaj yapan Habertürk televizyonuna Taliban üyelerinden müdahale, görüntüyü sildirdiler

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı