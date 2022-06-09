Akhisar'ın kırsal Kavakalan Mahallesi sınırları içerisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 2 yangın söndürme uçağı, 2 helikopter, 12 arazöz ve 6 su tankeriyle müdahale ediyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonrası alevlerin etrafı çevrilirken, söndürme çalışmaları sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Akhisar'da orman yangını, uçak ve helikopterler müdahale ediyor - Son Dakika

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