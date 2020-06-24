Akhisar'da Özhan Çıvgın ayrıldı

TÜRKİYE Basketbol Ligi'nin iddialı ekiplerinden Akhisar Belediye Basketbol'da yeni sezon öncesi, sözleşmesi süren antrenör Özhan Çıvgın takımdan ayrıldı. Basketbol Süper Ligi'ndeki eski takımı Büyükçekmece'ye 2 yıl aradan sonra dönmeye hazırlandığı öğrenilen Çıvgın, veda açıklamasında, "Çalışmaktan çok mutlu olduğum ve gurur duyduğum Akhisar Belediye Basketbol ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bizden hiçbir koşulda desteklerini esirgemeyen, kader birliği yaptığımız başta Başkanımız Alper Ayan olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz Mehmet Akif Menlik ve Ali Merde'ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Ayrıca birlikte çalıştığımız dönemde tam bir ekip ruhu göstererek elinden gelenin en iyisini yapan bütün çalışma arkadaşlarıma ve bizden hiçbir zaman desteğini esirgemeyen, takımın her zaman itici gücü olan Akhisar halkına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.