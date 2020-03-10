Akhisar'da parklar ve pazar yerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Yerel Akhisar'da parklar ve pazar yerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Akhisar'da parklar ve pazar yerleri dezenfekte ediliyor

17 dakika önce

Akhisar'da parklar ve pazar yerleri dezenfekte ediliyor Akhisar Belediyesi, parklarda ve pazar yerlerinde mikroplara ve olası hastalıklara karşı dezenfekte çalışmalarına başladı.

Akhisar'da parklar ve pazar yerleri dezenfekte ediliyor

MANİSA - Akhisar Belediyesi, parklarda ve pazar yerlerinde mikroplara ve olası hastalıklara karşı dezenfekte çalışmalarına başladı.

Çocuklara daha sağlıklı bir eğlence alanı oluşturmak için parklarda ve vatandaşların daha sağlıklı alışveriş yapmaları adına Pazar yerlerinde dezenfekte çalışmaları başlatan Akhisar Belediyesi, halk sağlığı için çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Akhisar'da bulunan ve halkın sıklıkla kullandığı Çarşamba Pazarı, Cuma Pazarı ve Pazar Pazarı alanlarında dezenfekte çalışması yapan Akhisar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri her zamanki temizlik çalışmalarına ilave olarak başlattığı kapsamlı dezenfekte çalışmalarıyla halk sağlığı için çalışıyor.

Daha temiz bir Akhisar hedefiyle hareket ettiklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, dezenfekte çalışmalarında kullandıkları hijyen ürünlerinin virüslere ve olası hastalıklara karşı koruma amaçlı olduğunu söyledi. Aynı dezenfekte çalışmasını okullarda da yapacaklarını ifade eden Başkan Besim Dutlulu, "Halk sağlığı bizim için çok önemli. Özellikle çocuklarımızın sağlığı için parklardaki oyun gruplarında ve şehrimizdeki pazaryerlerinde dezenfekte çalışmalarına başladık. Bir sonraki aşamada da aynı temizlik çalışmasını okullarımızda yapacağız. Biz aynı zamanda sosyal medyadan hijyenin önemini ve virüslere karşı korunma metotlarını anlatan paylaşımlar yapıyoruz. Bunun yanı sıra da sosyal belediyecilik anlayışımız gereği sağlık konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Halkımızın sağlığı için bu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.

Akhisar'da parklar ve pazar yerleri dezenfekte ediliyor

Besim Dutlulu, Akhisar, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cami yıkımında duvarların arasından çıkan boş küpler hazine dedikodularına neden oldu
Pazar esnafı, sokağa Survivor parkuru kurarak yarışma düzenledi Lübnan'da korona kaynaklı ilk ölüm Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 18:28:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar'da parklar ve pazar yerleri dezenfekte ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]