Son Dakika Haberleri: Akhisar'da Rotman Belirsizliği

Akhisar'da Rotman Belirsizliği

1 saat önce

SPOR Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un devre arasında anlaşmaya vardığı tek isim olan Rajko Rotman'ın transferinde menajer kaynaklı sorun olduğu iddia edildi.

Akhisar'da Rotman Belirsizliği, System.String[]


SPOR Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un devre arasında anlaşmaya vardığı tek isim olan Rajko Rotman'ın transferinde menajer kaynaklı sorun olduğu iddia edildi.

İlk yarıda formasını giydiği Kayserispor'dan ayrıldıktan sonra aynı gün Akigo'yla 2.5 yıllığına el sıkışan Sloven ön liberonun durumu hafta başında belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda salı günü Kayserispor'a konuk olacak yeşil-siyahlılarda kurmaylar, adı Galatasaray'la anılan kaleci Fatih Öztürk'e kapıları kapattı. Akigo'nun geçen yıl kazanılan 2 kupada büyük pay sahibi olan 32 yaşındaki file bekçisini kesinlikle göndermeyeceği öğrenildi. Trabzonspor'dan 2015 yılında bonservis bedelsiz transfer olduğu Akhisar'da yedek kaleciyken geçen yıl Türkiye Kupası'ndaki performansıyla eldivenleri eline geçirip bir daha çıkarmayan Fatih'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek. - Akhisar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:07 Kaynak: DHA

Akhisar, Spor
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