Akhisar'da zeytin tankına giren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

Manisa'da, zeytin dolu tankın içine çıplak şekilde zeytinleri sepete dolduran şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. M.A. isimli şahıs, salamura zeytin tankına çıplak şekilde girip sepetleri doldurmaya başladı.
Bununla da yetinmeyen şahıs görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı. Zanlı, jandarmadaki ifadesinde videoyu eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını savundu.
Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenerek, faaliyetten men edildi. İşletme sahibi hakkında idari para cezası uygulandı.
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