Akhisar'da zeytin tankına giren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Akhisar'da zeytin tankına giren şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi

30.07.2023 18:33

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir kişinin salamura zeytin tankı içinde çekilen görüntüleri tepki çekmişti. Yürütülen soruşturma sonucunda şüpheli tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Zeytin işletmesi ise mühürlenerek faaliyetten men edildi.

Manisa'da, zeytin dolu tankın içine çıplak şekilde zeytinleri sepete dolduran şahıs, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜLER

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çekilen görüntüler gündeme bomba gibi düştü. M.A. isimli şahıs, salamura zeytin tankına çıplak şekilde girip sepetleri doldurmaya başladı.

VİDEOYU EĞLENCE AMAÇLI ÇEKMİŞ

Bununla da yetinmeyen şahıs görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntülere sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyürken, olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı. Zanlı, jandarmadaki ifadesinde videoyu eğlence amaçlı çektirip, paylaştığını savundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZEYTİN İŞLETMESİ MÜHÜRLENDİ

Öte yandan görüntülerin çekildiği zeytin işletmesi ise mühürlenerek, faaliyetten men edildi. İşletme sahibi hakkında idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
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Cumhuriyet, Jandarma, Akhisar, Güncel, Son Dakika

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