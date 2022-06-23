İlçe merkezinde pek çok bölgede çatılar uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi, elektrik kabloları koptu, park halindeki araçlarda hasar oluştu ve su baskınları yaşandı.

Büyükşehir ve MASKİ Akhisar için seferber oldu

Kaynak: AA

Hisarcık, Akhisar, Fırtına, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akhisar'da şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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