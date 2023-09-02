Manisa'da anneyi öldüren kızını da yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika

Manisa'da anneyi öldüren kızını da yaralayan kişi intihar etti

Manisa\'da anneyi öldüren kızını da yaralayan kişi intihar etti
Son Güncelleme: 02.09.2023 00:56

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tabancayla bir anneyi öldüren, kızını da yaralayan kişi intihar etti.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde Veysel Mızrak (47), iddiaya göre gönül ilişkisi olduğu Meliha U. (47) ve kızı Cansu D. (20) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği tabancayla Meliha U. ve Cansu D'ye ateş açan Mızrak, ardından intihar etti.

TARTIŞMA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre dün saat 21.30 sıralarında Veysel Mızrak, 45 AAD 65 plakalı otomobili ile Ragıpbey Mahallesi 158 Sokak üzerinde Hilal Üst Geçidi yanında park halinde beklerken yanından geçen Meliha Uludağ ve Cansu Dönmez ile tartışmaya başladı.

Akhisar'da Silahlı Olay: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

İKİSİNİ DE VURUP İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın ardından Veysel Mızrak'ın yanında bulundurduğu tabanca ile ilk olarak Meliha Uludağ'a ardından Cansu Dönmez'in kafasına ateş ettiği iddia edildi. İki kişiyi vuran Veysel Mızrak son olarak silahı kafasına dayayarak ateş etti.

Akhisar'da Silahlı Olay: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Olayın ardından görgü tanıklarının ihbarı üzerine 112 acil servis ekipleri ve emniyet güçleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Veysel Mızrak (47) ve Meliha Uludağ'ın (47) olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Ağır yaralı Cansu Dönmez (20) ise 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yoğun bakıma alındı.

Akhisar'da Silahlı Olay: 2 Ölü, 1 Ağır Yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhuriyet Başsavcısının incelemesi ardından hayatını kaybeden 2 kişi Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Kaynak: İHA

Akhisar, Uludağ, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa'da anneyi öldüren kızını da yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'da anneyi öldüren kızını da yaralayan kişi intihar etti - Son Dakika
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