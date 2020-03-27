Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Akhisar Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokak hayvanlarına yaptığı mama desteği hizmetini artırdı.



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokak hayvanları için alınan mamaları, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan doğal yaşam alanlarına bıraktı. Gönüllü hayvan dostları ile hareket eden belediye ekipleri, lokanta, restoran gibi işletmelerin kapanması ile aç kalan kedi, köpek ve kuş gibi sokak hayvanlarının imdadına yetişerek mama desteği sağlayarak bir taraftan da suluklarını doldurdu.



Türkiye'de etkisini gösteren korona virüs salgını sebebiyle vatandaşların evlerinden dışarı çıkmaması ve lokanta, restoran gibi işletmelerin de kapanması sebebiyle yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarının imdadına Akhisar Belediyesi koştu ve ilçedeki sokak hayvanlarına sağladıkları mama desteği hizmetini artırdı.



Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs salgını ile mücadelede kent genelinde seferberlik başlattıklarını belirterek, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi. Her canlının yaşam hakkına saygılı bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Dutlulu, doğal yaşam alanlarına ve kentteki noktalara mama desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.



Başkan Besim Dutlulu, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile sokak hayvanlarına yönelik daha önceden de sürdürülen besleme çalışmalarının korona virüs tehdidinin ortadan kalkana kadar artırılarak, gönüllü vatandaşların da desteğiyle devam edeceğini sözlerine ekledi.



Yerel hayvan koruma görevlisi olan Çiğdem Tekin, "Gönüllülük düzeyinde sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışıyoruz. Onlarla ilgili sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben, hemen hemen 7 yıldır Akhisar Kolejinden evim oraya yakın olduğu için aldığım yemek artıklarını burada 3 noktada hayvanlara veriyorum. Yani bir tarafta aç hayvanlar ver bir tarafta hazır yemek var. Ben burada aracılık yapıyorum onları besliyorum. Fakat okulların kapanması ile birlikte çok zor durumda kaldık. Okuldan yemek çıkmıyor doğal olarak, bu kadar şu anda 25 tane hayvan var burada. Onlara gerçekten şey olarak kişisel olarak bakmak çok zor. Bu anlamda belediyeye durumumuzu bildirdik. Herkesin bu konuda duyarlılık göstermesini bekliyorum bir insan olarak. Akhisar Belediyesi bu konuda çok duyarlı davrandı. Gerçekten söylediğimiz anda hemen harekete geçtiler, şuanda çok mutlu oldum" dedi. - MANİSA