Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
Son Dakika Genel Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika

Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı

6 saat önce

Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı Akhisar Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokak hayvanlarına yaptığı mama desteği hizmetini artırdı.

Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı

MANİSA - Akhisar Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokak hayvanlarına yaptığı mama desteği hizmetini artırdı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatıyla harekete geçen Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sokak hayvanları için alınan mamaları, ilçenin çeşitli noktalarında bulunan doğal yaşam alanlarına bıraktı. Gönüllü hayvan dostları ile hareket eden belediye ekipleri, lokanta, restoran gibi işletmelerin kapanması ile aç kalan kedi, köpek ve kuş gibi sokak hayvanlarının imdadına yetişerek mama desteği sağlayarak bir taraftan da suluklarını doldurdu.

Türkiye'de etkisini gösteren korona virüs salgını sebebiyle vatandaşların evlerinden dışarı çıkmaması ve lokanta, restoran gibi işletmelerin de kapanması sebebiyle yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarının imdadına Akhisar Belediyesi koştu ve ilçedeki sokak hayvanlarına sağladıkları mama desteği hizmetini artırdı.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, korona virüs salgını ile mücadelede kent genelinde seferberlik başlattıklarını belirterek, bu süreçte sokak hayvanlarını da unutmadıklarını söyledi. Her canlının yaşam hakkına saygılı bir belediye olduklarını ifade eden Başkan Dutlulu, doğal yaşam alanlarına ve kentteki noktalara mama desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Başkan Besim Dutlulu, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ile sokak hayvanlarına yönelik daha önceden de sürdürülen besleme çalışmalarının korona virüs tehdidinin ortadan kalkana kadar artırılarak, gönüllü vatandaşların da desteğiyle devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yerel hayvan koruma görevlisi olan Çiğdem Tekin, "Gönüllülük düzeyinde sokak hayvanlarına yardım etmeye çalışıyoruz. Onlarla ilgili sorumlulukları yerine getirmeye çalışıyoruz. Ben, hemen hemen 7 yıldır Akhisar Koleji'nden evim oraya yakın olduğu için aldığım yemek artıklarını burada 3 noktada hayvanlara veriyorum. Yani bir tarafta aç hayvanlar ver bir tarafta hazır yemek var. Ben burada aracılık yapıyorum onları besliyorum. Fakat okulların kapanması ile birlikte çok zor durumda kaldık. Okuldan yemek çıkmıyor doğal olarak, bu kadar şu anda 25 tane hayvan var burada. Onlara gerçekten şey olarak kişisel olarak bakmak çok zor. Bu anlamda belediyeye durumumuzu bildirdik. Herkesin bu konuda duyarlılık göstermesini bekliyorum bir insan olarak. Akhisar Belediyesi bu konuda çok duyarlı davrandı. Gerçekten söylediğimiz anda hemen harekete geçtiler, şuanda çok mutlu oldum." dedi.

Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı

Besim Dutlulu, Akhisar, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 10:12 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dünya koronavirüsle mücadele ederken, Nijerya'da Lassa salgınında ölenlerin sayısı 176'ya çıktı
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu
ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi ABD, tıbbi malzeme sıkıntısından dolayı bazı ülkelerden yardım istedi         
16:34
"Yüzde 1 milyon koronayım" diyen Cenk Renda'nın test sonucu negatif çıktı         
16:29
Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak Son dakika: Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyesi Nisan ayının ilk yarısında yatırılacak         
16:28
Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi Sosyal medyayı sallayan koronavirüs testi videosu için, Murat Sancak'tan açıklama geldi         
16:21
Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi Son dakika: Benzine 13 kuruş zam geldi         
16:14
'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu 'Arkadaşımda kalacağım' deyip ortadan kaybolan 2 genç kız, 3 günün sonunda bulundu         
16:10
Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı Rammstein grubunun vokalisti Till Lindemann, koronavirüse yakalandı         
16:06
Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı Son Dakika: İngiltere'de Başbakan'ın ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock da koronavirüse yakalandı         
16:01
Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi Samsun'da karantinada kalan tıp öğrencisine sürpriz doğum günü düzenlendi         
15:56
Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi Türk-İş'e göre açlık sınırı 2 bin 345 liraya yükseldi         
15:55
Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu Rize'de bir kadın, eski eşi tarafından sokak ortasında başından vuruldu         
15:50
Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü Yüzme bilmeyenlerin bile batmadığı göl: Lut Gölü         
15:33
TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı TikTok hesabı açan Selen Görgüzel Alkan, kızıyla dans ettiği videosunu paylaştı         
15:27
İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı İstanbul'daki maske kavgasında silahlar konuştu: 1'i kadın 4 yaralı         
15:22
KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi KKTC'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
15:21
769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti 769 kişinin öldüğü gün, İspanya'da koronavirüs kaynaklı en fazla kaybın yaşandığı gün olarak tarihe geçti         
14:58
Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı Son Dakika: Rize'nin Kendirli Beldesi koronavirüs salgını nedeniyle karantinaya alındı         
14:55
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da toplam 4 kişide koronavirüs tespit edildi         
14:55
Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok Alexander Sörloth: Türkiye'de mahsur kaldım ama sorun yok         
14:49
Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı Kars'ta kızını öldürüp eşini yaralayarak kaçan zanlı tutuklandı         
14:48
Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı Elon Musk ve oyuncu Amber Heard'ın asörde çekilen görüntüleri ortaya çıktı         
14:34
Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi Putin'in çalışma ofisi olan Kremlin Sarayı'nın bir çalışanında koronavirüs tespit edildi         
14:32
Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı Sumağın koranavirüse iyi geldiği iddiası talebi artırdı         
14:29
Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
14:18
Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi Koronavirüs önlemlerini dikkate almayan kahvehane, polis baskını sonrasında mühürlendi         
14:05
Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi Tekerlekli sandalyenin çalınma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi         
14:04
Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı Beştepe Millet Camisi'nde koronavirüs önlemli cuma namazı kılındı         
13:53
Koronavirüse iyi geldiği söylenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor! Koronavirüse iyi geldiği söylenen sumağın faydaları saymakla bitmiyor!         
13:52
Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı Şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, yıllardır uzun kullandığı saçlarını kazıttı         
13:44
Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım Erdoğan'dan koronavirüsle ilgili yeni mesaj: Tedbirleri hayata geçiriyoruz, sabırlı olalım         
13:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 16:54:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar'da sokak hayvanları unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]