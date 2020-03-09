Akhisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Akhisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

41 dakika önce

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan F.T., ağır yaralandı.

Akhisar'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan F.T., ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan F.T. tedaviye alınırken, saldırganın yakalanması için polis ekipleri, çalışma başlattı.

Olay, saat 14.30 sıralarında, Hürriyet Mahallesi 212'nci Sokak'ta meydana geldi. Denetimli Serbestlik Hizmet Binası'na imzaya gelen F.T., çıkışta aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan F.T. kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerine yapılan F.T. ardından, Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.


Akhisar, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 07:08 Kaynak: DHA
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