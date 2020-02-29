Akhisar'da tarihi eser kaçakçılığına 2 gözaltı - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezine 35 kilometre mesafedeki Kobaşdere Mahallesi'nde yaşayan H.A. (67) ve M.A.'nın (65) evinde tarihi eser olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerin yaptığı baskında, pişmiş topraktan yapılmış 2 kap, bu kaba ait 1 parça, 2 kase, Roma Dönemi'ne ait kulplu 2 testi, Osmanlı Dönemi'ne ait çift kulplu testi ve Tunç Çağı'na ait 1 testi olmak üzere çeşitli eserler ele geçirildi.

Şüphelilerin izinsiz kazı yaptığının da belirlenmesinin ardından çevrede yapılan aramada ise kürek, kazma, 2 adet delici uçları, murç, merdiven, testere, halat, üçlü priz, battaniye, çekiç ve benzeri malzemeler ele geçirildi. Kazı alanlarından biri olan zeytin bahçesinde, 14 metre derinliğinde ve 2 metre genişliğindeki derin çukur dikkat çekti. İtfaiye ekipleri çukura, özel ekipmanlarla inerek inceleme yaptı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılıkta serbest bırakıldı. Öte yandan ele geçirilen tarihi eserler ise, Akhisar Müzesi yetkililerine teslim edildi.