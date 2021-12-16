Akhisar'da TIR'da 35 ton sahte gübre ele geçirildi - Son Dakika

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde jandarmanın durdurduğu TIR'daki 35 ton sahte gübreye el konulurken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Asayiş Timi'nin desteğiyle, dün, saat 18.00 sıralarında, kent girişinde durdurdukları TIR'da arama yaptı. TIR'da 35 ton sahte gübre ele geçirildi. Araçta bulunan H.C. (49) ile O.K. (55), gözaltına alındı. Şüphelilerin sahte gübreleri Salihli ilçesinde, E.K.'den (30) satın aldıkları belirlendi. Ele geçirilen sahte gübreler Akhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sahte gübreleri satan E.K.'nin ise yakalanması için çalışma başlatıldı.