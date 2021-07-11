Akhisar'da traktör kazası: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saat 8.30 sıralarında Ulupınar Mahallesi Karaveliler mevkiinden Kocatarla yönüne doğru orman yolundan seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 45 NLP 76 plakalı traktörün bir anda frenleri boşaldı. Panikle seyir halindeki traktörden atlayan yolcu konumundaki Şerif Akarsu (43) ağır yaralanırken, traktörün bir süre sonra devrilmesi sonucu sürücü S.A ve yolcular Y.A. ve M.A. da hafif yaralandı. Traktörden atlayarak ağır yaralanan Şerif Akarsu kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA