Akhisar'da ulucami mahallesi'ndeki markette deprem anı böyle görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar'da ulucami mahallesi'ndeki markette deprem anı böyle görüntülendi - Son Dakika

Akhisar'da ulucami mahallesi'ndeki markette deprem anı böyle görüntülendi

6 saat önce

Akhisar'da Ulucami Mahallesi'ndeki markette deprem anı böyle görüntülendi.

Akhisar'da Ulucami Mahallesi'ndeki markette deprem anı böyle görüntülendi

Akhisar'da ulucami mahallesi'ndeki markette deprem anı böyle görüntülendi

Akhisar, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:51 Kaynak: DHA
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