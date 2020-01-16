Akhisar'da usulsüz parklanmaya cezai işlem - Son Dakika
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Akhisar'da usulsüz parklanmaya cezai işlem

6 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Akhisar'da vatandaşların ve yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırımları, engelli rampalarını ve toplu taşıma duraklarını işgal eden araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Akhisar'da usulsüz parklanmaya cezai işlem, System.String[]

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, Akhisar'da vatandaşların ve yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırımları, engelli rampalarını ve toplu taşıma duraklarını işgal eden araç sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar'da usulsüz park yapan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetim hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün, "Engelli vatandaşlarımızın hareket alanlarının kısıtlanmaması, yayaların kaldırımları rahat kullanabilmesi ve toplu taşıma araçlarının duraklara rahat yanaşıp güvenli bir şekilde yolcu indirme bindirme yapmaları için uyguladığımız denetimde 5326 Sayılı Kabahatler Kanununa uymayan 108 araç sürücüsüne cezai işlem uyguladık. Bu konuda denetimlerimiz devam edecek. Bu anlamda vatandaşlarımızın usulsüz parklanmama konusunda dikkat etmelerini rica ediyorum" dedi. - MANİSA

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 04:05 Kaynak: İHA
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