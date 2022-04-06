Akhisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

06.04.2022 14:58
Akhisar'da uyuşturucu operasyonu

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 202 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 202 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Akhisar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada; 3 parça halinde 3 kilo 202 gram esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

YORUMLAR
500
Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi Meyve suyu kutusunda uyuşturucu ele geçirildi Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı Manisa'da kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Uyuşturucu, Akhisar, Manisa, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Akhisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
14:46 Rubato'nun solisti Özer Arkun'un darp davasında yeni gelişme! Hapsi isteniyor
14:43 Bakan Murat Kurum, ziyarette bulunduğu ailenin kalan ev taksitlerini üstlendi
14:23 Sağanak yağış heyelana sebep oldu, Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan çatlak yol tamamen çöktü
14:20 Kadın motosiklet sürücüsü kasksız yakalanınca "Kask almaya param yetmedi" savunması yaptı
14:13 TFF'de başkanlık ibresi Hamit Altıntop'u gösteriyor!
14:12 Kara Tahta dizisinde bu akşam neler olacak? Bekir, Atlas'a zarar vermek için nasıl bir plan yaptı?
14:11 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Karadeniz'de 3. mayın alarmı, SAS timleri olay yerinde
14:06 İlk bölümü bugün yayınlanacak Annemin Sırrıdır Çocuk dizisinin konusu ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 15:06:41. #1.12#
SON DAKİKA: Akhisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement