Akhisar'da uyuşturucu operasyonu: 7 kişi tutuklandı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Akhisar ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 15 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde; Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği, Akhisar Kom Grup Amirliği ve Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; dosya kapsamındaki şüpheli şahısların yapmış olduğu eylemlerin deşifre edilmesi adına 10 Adet delillendirme amaçlı ara yakalama yapılmıştır. Bu ara yakalamalarda 12 kg 401,6 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 2,3 gram skank uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Bu süreç içerisinde uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan 15 ayrı şahsa işlem yapılmıştır.



9 Ekim 2019 tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda 10 farklı adreste NMAK (Narkotik Madde Arama Köpeği) eşliğinde yapılan aramalarda toplam daralı ağırlıkları 349,4 gram gelen esrar maddesi ele geçirilmiş, 8 şüpheli şahıs talimat gereği göz altına alınarak haklarında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılmış, 11 Ekim 2019 günü haklarında yapılan işlemleri tamamladıktan sonra Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına sevkleri sağlanmıştır.



Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan şüphelilerden H.E sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır. Diğer şüpheliler Ş.K, Ö.A, A.Z, M.Ç.K, F.Y.G, M.G.A, K.M.Y uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Halkımızın sağlık, huzur ve güvenliği için suç ve suçlular ile mücadelemiz aralıksız devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MANİSA