Son Dakika Haberleri: Akhisar'da Uyuşturucudan Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı

Akhisar'da Uyuşturucudan Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı

1 saat önce

Akhisar'da yolcu otobüsüne yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 bin 965 tane uyuşturucu hap ele geçirildi.

Akhisar'da Uyuşturucudan Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
Akhisar'da yolcu otobüsüne yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 bin 965 tane uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akhisar Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yapılan istihbari çalışmalar neticesinde ile uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler Akhisar girişinde bir yolcu otobüsünü durdurdu. Narkotik köpeği ile yapılan aramada 7 bin 965 uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili M.A. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. M.A. ve M.K.'nin polislik mesleğinden ihraç edildiği öğrenildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:24 Kaynak: İHA

Narkotik, Akhisar, 3. Sayfa
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