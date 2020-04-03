Akhisar'da yardım almak isteyenler korona dinlemedi - Son Dakika

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Akhisar'da yardım almak isteyenler korona dinlemedi
6 saat önce
Devletin sağladığı yardımlardan almak isteyen ihtiyaç sahipleri korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Devletin sağladığı yardımlardan almak isteyen ihtiyaç sahipleri korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yoksul ve yardıma muhtaç ailelere sağladığı yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının önünde uzun kuyruklar oluşturdu
Yardım ve yardım başvurularının sosyal teması en aza indirecek şekilde yapılamaması nedeniyle vatandaşların kuyruk oluşturmaması için sokak içlerine dağıtıldı ancak yine de çözüm noktasına ulaşılamadı. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 06:16 Kaynak: İHA
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