Akhisar'da yardım almak isteyenler korona dinlemedi - Son Dakika

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Akhisar'da yardım almak isteyenler korona dinlemedi
6 saat önce
Akhisar'da yardım almak isteyenler korona dinlemedi Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde uzun kuyruklar oluştu Devletin sağladığı yardımlardan almak isteyen ihtiyaç sahipleri korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde uzun...
Akhisar'da yardım almak isteyenler korona dinlemedi
Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde uzun kuyruklar oluştu
MANİSA - Devletin sağladığı yardımlardan almak isteyen ihtiyaç sahipleri korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yoksul ve yardıma muhtaç ailelere sağladığı yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar Akhisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının önünde uzun kuyruklar oluşturdu
Yardım ve yardım başvurularının sosyal teması en aza indirecek şekilde yapılamaması nedeniyle vatandaşların kuyruk oluşturmaması için sokak içlerine dağıtıldı ancak yine de çözüm noktasına ulaşılamadı.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:00 Kaynak: İHA
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