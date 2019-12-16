Akhisar'da yerli tohumlar toprakla buluşuyor - Son Dakika
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Akhisar'da yerli tohumlar toprakla buluşuyor

6 saat önce

Tarımsal kalkınmaya önem veren Akhisar Belediyesi, Akhisar'ın verimli ovalarında buğday ekimine başladı.

Akhisar'da yerli tohumlar toprakla buluşuyor, System.String[]

Tarımsal kalkınmaya önem veren Akhisar Belediyesi, Akhisar'ın verimli ovalarında buğday ekimine başladı.


Akhisar Belediyesi, tarımsal kalkınmayı desteklemek ve boş arazilerini değerlendirmek amacıyla buğday tohumu ekimine başladı. Yurt dışından tohum ithalatının yapıldığı bu günlerde boş arazilerine buğday tohumu ekerek değerlendiren Akhisar Belediyesi, tarımsal kalkınmaya tam destek veriyor. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatları ile harekete geçen Akhisar Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri ve diğer ekipler yaklaşık 135 dönüm tarım arazisine buğday ekimi yaptı. Türkiye'nin en verimli tarım arazilerinden birine sahip olan Akhisar'da yapılan bu girişim ile hem milli tarım desteklenecek hem de boş araziler değerlendirilerek gelir elde edilecek. Hayvan yemi olarak sıkça tercih edilen buğdayların sapları da hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için ayrılacak.


Topraklarımızda yerli tohum kullanımının yaygınlaşmasını hedeflediklerini söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bu sayede hem boş arazilerin tarımla değerlendirileceğini hem de ithal tohumun önüne geçilerek, milli ekonomiye fayda sağlayacaklarını ifade etti. - MANİSA

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 05:37 Kaynak: İHA
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