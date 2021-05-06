Akhisar'da yol yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

İl genelinde dört bir yandan yol yapım faaliyetlerine devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçesinde önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar'da Selçikli – Aşağıdolma –Dolmadeğirmen ve Yaykın hattında toplam 15 kilometrelik güzergahta iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, güzergah üzerinde trafiği tehlikeye sokan virajları ortadan kaldırırken; yol genişletme ve temel malzeme serimine devam ediyor. Bunun yanı sıra yolların altyapısının sağlam olması amacıyla su geçişleri için koruge boru döşeme çalışmaları da yapılıyor. Bölgedeki 8 mahallenin faydalandığı güzergah üzerinde yapılan yol çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirten Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Asfalt sezonu öncesinde sahada, yoğun bir çalışma programı uyguluyoruz. Ekiplerimiz, ilimizin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatları ve destekleri doğrultusunda Manisalı vatandaşlarımızın daha güvenli ve sağlıklı yollarda seyahat etmeleri için yol yapım çalışmalarımıza titizlikle devam edeceğiz" diye konuştu.