Akhisar'da zarar gören menfezler onarılmaya başlandı - Son Dakika

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Akhisar'ın Dereköy Mahallesi'nde zarar gören zarar gören menfezlerde bakım, onarım ve imalat çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı olarak yaşanan düzensiz ve aşırı yağışlarda zarar gören noktalarda iyileştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, kaymakamlığın ve muhtarların talepleri üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün de olur vermesiyle, Akhisar ilçesine bağlı Dereköy mahallesinde 2 ayrı noktada yerinde dökme menfez imalatı çalışmalarına başladı. Mahallede ayrıca 1 yerinde dökme menfez çalışması yapılacak. Ayrıca 2 mevcut menfezde de bakım, onarım işine hayat verilerek su akışı sağlıklı hale getirilecek. MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay da mahalleye bir ziyarette bulunarak Dereköy Muhtarı Ertan Kaçar ve çevre mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi. Muhtarlara hayırlı olsun dileklerini ileten Aslay, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek muhtarlara da bilgi verdi. Ziyarette, Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Cem Çöllü, İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, Büyükşehir Belediyesi MHP Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık İşleri Müdürü Aybars Özbilgin, Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Men, Sakarkaya Mahalle Muhtarı Hayati Erkovan, Erdelli Mahalle Muhtarı Mehmet Çetin ve Işıkköy Mahalle Muhtarı İlhan Şen de yer aldı. Heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına getirdikleri hediyeleri mahalle muhtarlarına takdim etti.

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, mahalle muhtarlarına Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek yapılacak olan çalışmaların hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Aslay, "Akhisar ilçesinde metrekareye 100 kilogramın üzerinde yağış düştü. Bu bölgede de taşkınlara ve zarara yol açtı. Şükür ki can kaybının olmaması en büyük temennimiz. 5 ayrı noktada zarar görmüş dere geçişlerimiz var. Kimisinin tamiratı, kimisinin de sıfırdan inşa edilmesi gerekiyor. Başkanımız, Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Akhisar ilçesine atıksu arıtma tesislerinden altyapı çalışmalarına kadar 52 milyon liranın üzerinde yatırım yaptı. 101 ve 154 Mahalle Projeleri kapsamında 14 mahallenin alt ve üstyapısını yeniledik. İçme suyu sıkıntılarına son vermek için sondajlar açtık. Vatandaşlarımıza daha sağlıklı sistemler üzerinden içme suyu ulaştırmak için depoları yeniledik. Dere yataklarını temizledik ve derelerimizde su akışını sağlıklı hale getirmek için ıslah çalışmaları yaptık. Zarar gören bu 5 noktada da yaklaşık 400 bin liralık bir çalışma yapılacak" diye konuştu.

Genel Müdür yardımcısı Gökhan Çevik, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının hızlı bir şekilde harekete geçtiğini belirterek, "Bu konu, MASKİ Genel Müdürlüğümüzün ve Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk sahasında olmamasına rağmen, Başkanımız Cengiz Ergün ve Genel Müdürümüz olur verdi. Biz de bu kapsamlı çalışmamıza başladık. İnşallah en kısa zamanda çalışmalarımızı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Cem Çöllü, muhtarlara hayırlı olsun dileklerini ileterek, "Cengiz Başkanımızın takdirleriyle vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi adına iki noktada imalatlara başladık. Onların akabinde geri kalan 3 noktadaki çalışmalara geçeceğiz" dedi.

Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Men, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün şu ana kadar hiçbir isteklerini geri çevirmediğini belirterek, "Cengiz Başkanımızın seçildiği günden bu yana mahallemiz çok güzel hizmetler aldı. Biz zaten Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle de sık sık görüşüyoruz. Bu süreç içerisinde Dereköy olarak da Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak da çok güzel hizmetlere kavuştuk. Taleplerimizin tamamı yerine geldi. Cengiz Başkanımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MANİSA