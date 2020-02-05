Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6 - Son Dakika

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Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6
43 dakika önce
Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6
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