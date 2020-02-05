Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6 - Son Dakika

Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6

43 dakika önce

Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6.

Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6

Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6

Akhisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Manisa'da 5 dakikada 5 deprem meydana geldi
Manisa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika: Manisa beşik gibi! 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi İstanbul Valiliği'nden kuvvetli rüzgar uyarısı! Hızı saatte 80 kilometreyi bulacak

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 01:18:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar'daki 4.8'lik depremde ilçe merkezindeki metruk bina yıkıldı - 6 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]