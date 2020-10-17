Akhisar'dan 60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihracatı - Son Dakika

TÜRKİYE'nin sofralık yeşil zeytin üretiminin yüzde 70'inin yapıldığı Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nden 60 ülkeye zeytin ve zeytinyağı ihraç ediliyor.

Türkiye'deki 190 milyon zeytin ağacından 22 milyonunun yetiştiği Akhisar'da, Zeytin ve Zeytinyağı Türevleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 65 fabrikada sıkılan zeytinyağları, dünyanın 60 farklı ülkesine gönderiliyor. 'Sarı sıvı altın' olarak adlandırılan ve sağlık açısından oldukça faydasının olduğu bilinen zeytinyağına yurt dışından yoğun talep gelirken, hasat sezonun başlamasıyla da ihracatın önümüzdeki günlerde daha da artacağı belirtildi.

'SEKTÖRÜN EN SAĞLIKLI YAĞINI ÜRETİYORUZ'Ülkede üretilen 200 bin ton zeytinyağıyla Türkiye'nin yetinmemesi gerektiğine dikkat çeken Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Alhat, "Dünyadaki en kaliteli bitkisel yağı üretiyoruz. Bu yıl zeytinler çok verimli ve kaliteli. Akhisar'da bu yıl mahsulümüz çok. Türkiye ortalamasında üst noktalardayız. Akhisar'da 65 zeytinyağı fabrikamız var ve şu anda 60 ülkeye ihracat yapıyoruz. Sektörün en sağlıklı yağını üretiyoruz. Bu sene Türkiye'de zeytin ve zeytin yağı kalitesi çok yüksek. Türkiye yıllık ortalama 450 bin tonluk sofralık zeytin üretimiyle dünyada ikinci, yıllık 200 bin tonluk zeytinyağı üretimiyle de dördüncü sırada. Zeytincilik sektörü 2020 yılının ilk 6 ayında, 141 milyon dolarlık ihracata imza attı. Hedefimiz 1,5 milyar dolarlık ihracata ulaşmak" diye konuştu.'YOL KENARINDA SATILAN YAĞLARDAN UZAK DURUN'Vatandaşlara mağdur olmamaları için kayıt dışı yağları almamaları tavsiyesinde bulunan Alhat, şunları söyledi:

"Tarım Bakanlığımız çok iyi çalışıyor. Vatandaşlarımızı üzerinde Tarım Bakanlığı izni olmayan herhangi bir meşrubat şişesine ikinci kez doldurulmuş yol kenarında satılan yağlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Kayıt dışı iş yapıyorlar ve yağların güvenilir olup olmadığını bilemiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı izni olmayan hiçbir ürünü almamalarını tavsiye ediyoruz."