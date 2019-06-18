Son Dakika Haberleri: Akhisar'dan Başkan Ergün'e ziyaret 
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Akhisar'dan Başkan Ergün'e ziyaret 

1 saat önce

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında konuk etti.

Akhisar'dan Başkan Ergün'e ziyaret , System.String[]

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü makamında ziyaret etti. Ziyarette Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya ve Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü de hazır bulundu.

İlçeye yapılacak olan hizmetlerin ve taleplerin görüşüldüğü ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, geride kalan hizmet sürecinde olduğunu gibi, aynı aşk ve özveriyle Manisa'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 02:32 Kaynak: Bültenler
Besim Dutlulu, Cengiz Ergün, Manisa, Akhisar, Güncel
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