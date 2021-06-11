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Akhisar'dan Makedonya'ya Kardeşlik Köprüsü - Son Dakika

Akhisar'dan Makedonya'ya Kardeşlik Köprüsü

11.06.2021 17:37
Akhisar'dan Makedonya'ya Kardeşlik Köprüsü, System.String[]

Akhisar Belediyesi kardeş belediye olduğu Makedonya'nın Konçe İlçe Belediyesi'nden gelen konuklarını ağırladı.

İlk olarak misafirlerini makamında konuk eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Akhisar'ın, ekonomik, kültürel ve coğrafi anlamda sahip olduğu değerlerden bahsederken Akhisar nüfusunun yarısının göçmen vatandaşlardan oluştuğunu ve Balkanlardaki dost şehirler ile kardeşlik köprüsü kurmaya devam edeceklerini ifade etti.

Akhisar'a konuk olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev ise kardeşliğin daim olması için önemli bir adım attıklarını ve aynı şekilde Akhisar Belediyesi'ni de konuk etmek istediklerini kaydetti.

Ardından iki belediye arasında kardeş belediye protokolü imzalandı. Protokol ile, her iki şehir arasındaki ilişkilerin güçleneceğini ve kardeşlik bağlarının artacağını ifade eden Başkan Besim Dutlulu Makedonya'dan gelen heyeti Akhisar'da ağırlamaktan onur duyduğunu belirterek, Başkan Blagoy İliev ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Başkan Besim Dutlulu, Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev ve katılımcı heyet daha sonra Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül ve yönetim kurulu ekibini ziyaret etti. Her zaman bir yanı balkanlarda olan Akhisarlı göçmenler için bu ziyaretin çok anlamlı olduğuna değinen Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül, bu bağlara sahip çıkan Başkan Besim Dutlulu'ya gayretleri için teşekkür etti. Akhisarlıların çok zarif ve misafirperver olduğunu ifade eden Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev konukseverlikleri için Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Akhisar Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı Tunay Gül'e teşekkür etti. Başkan Besim Dutlulu, "Balkanlardaki dostlarımızla kurduğumuz kardeşlik köprüsünü daha da güçlendirecek, Akhisar'ımızın güzelliklerini hep birlikte tanıtmaya devam edeceğiz" dedi.

Konçe Belediye Başkanı Blagoy İliev ve beraberindeki heyet, Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve rehber eşliğinde merkez çarşı, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi, Akhisar Müzesi, Thyateira, Tarihi Ulucami ve Şeyh İsa Camisini ziyaret ederek bilgiler aldı.

Akhisar'dan Makedonya'ya Kardeşlik Köprüsü

Besim Dutlulu, DOST Partisi, Makedonya, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Akhisar'dan Makedonya'ya Kardeşlik Köprüsü - Son Dakika


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