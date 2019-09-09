Akhisar Geleneksel 27. Açık Satranç Turnuvası sona erdi

Akhisar Belediyesi öncülüğünde Türkiye Satranç Federasyonu önderliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 276. Açık Satranç Turnuvası Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı Akhisar Gençlik Merkezi'nde yapıldı. 2 gün süren satranç turnuvasına Türkiye'nin bir çok bölgesinden yaklaşık 350 sporcu katıldı.



İlk gün yapılan satranç turnuvasına katılan tüm miniklere madalya takdim edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan ödül töreninde en centilmen kadın sporcu Sevgi Sarıgül ve erkek sporcu Halim İlker Arıtürk'e ödülünü Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Mehmet Albayrak takdim etti.



10 yaş ve altı kategorisinde en iyi kadın oyuncu Selma Nefise Apa ve 12 yaş ve altı kategorisinde kadın oyuncu Gülcan Sena Kayış ve açık kategori en iyi kadın oyuncu Ceren Güler'e ödülü Akhisar Gençlik Merkezi Sorumlusu Dilek Yılmaz tarafından verildi.



10 yaş ve altı kategorisi beşincisi Hayri Beyhun Şenel, dördüncüsü Mehmet Yavuz Göral, 12 yaş ve altı kategorisi beşincisi Berke Eroğlu, dördüncüsü Mert Ceyhan, Açık kategorisi beşincisi Azer Abdullayev ve dördüncüsü Tuna Özateş'e ödüllerini Akhisar Belediyesi Turnuva Koordinatörü Özcan Yiğit takdim etti.



10 yaş ve altı kategorisi üçüncüsü Göktan Can Kara, 12 yaş ve altı kategorisi üçüncüsü Yusuf Sinanoğlu ve açık kategori üçüncüsü Bora Çilek'e ödülleri Akhisar Belediye Meclis Üyesi Ensar Muştu tarafından verildi.



10 yaş ve altı kategorisinde ikinci Kuzey Güleryüz, 12 yaş ve altı kategorisi ikincisi Selçuk Emre Çolak ve açık kategori ikincisi Emre Emin Dedebaş'a ödüllerini Akhisar Belediye Başkan Vekili Ekrem Kayserili takdim etti.



Kategorilerinde birinci olan 10 yaş ve altı kategorisi birincisi Ali Batuhan Bıyıksız, 12 yaş ve altı kategorisi birincisi Gülcan Sena Kayış ve açık kategorisinde birinci olan Teymur Bashirov'a ödüllerini Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu takdim ederek turnuva hakkında şunları söyledi: "Türkiye standartlarında keyifli ve güzel satranç müsabakalarını geride bıraktık. 27 yıldır süregelen bu turnuvanın umarım daha uzun yıllar sürmesi dileğiyle katılan tüm sporculara ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum." - MANİSA