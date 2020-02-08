Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı - Son Dakika

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Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı
6 saat önce
Manisa- Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:39 Kaynak: DHA
Manisa- Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı
(Tür: Yurt)
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