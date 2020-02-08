Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı - Son Dakika

Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı

6 saat önce

Manisa- Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı(Tür: Yurt)

Manisa- Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı

(Tür: Yurt)

Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Manisa'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha
Mersin'de 5 tonluk konteyner ev, sel sularına kapıldı 6,8 ile sallanan Elazığ'da baraj gölü üzerindeki görüntü şaşırttı Son dakika: 2 kez çığ felaketini yaşayan Van'da bir kez daha çığ düştü

Son Dakika Haberleri
15:59 Survivor 2020'nin Ünlüler ve Gönüllüler takımı yarışmacıları belli oldu
15:51 Hayko Cepkin, hayranlarını coşturdu
15:24 Göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkat çeken Hadise'nin eski fotoğrafları yeniden gündeme geldi
15:05 Eski sevgili Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkına ilk yorum: Gerekli görürsem konuşuruz
13:41 Nesrin Cavadzade: Erkekler güçlü kadınlardan korkuyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2020 16:29:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar güne 4.0 büyüklüğünde depremle uyandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]