Akhisar güne yine depremle uyandı - Son Dakika

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saat 08.39'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süren depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



Akhisar'da artçı depremler devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre sabah 08.39'da Akhisar merkez üssü 7 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Öte yandan Akhisar merkezli son bir haftada 4.6, 4.3, 4.8 ve son 2 gün 4.0 büyüklüklerinde 5 deprem meydana geldi. - MANİSA