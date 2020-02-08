Akhisar güne yine depremle uyandı - Son Dakika
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Akhisar güne yine depremle uyandı

6 saat önce

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saat 08.39'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süren depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Akhisar güne yine depremle uyandı, System.String[]

Manisa'nın Akhisar ilçesinde sabah saat 08.39'da 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, kısa süren depremde yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.


Akhisar'da artçı depremler devam ediyor. AFAD'dan alınan bilgiye göre sabah 08.39'da Akhisar merkez üssü 7 km derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. Öte yandan Akhisar merkezli son bir haftada 4.6, 4.3, 4.8 ve son 2 gün 4.0 büyüklüklerinde 5 deprem meydana geldi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:23 Kaynak: İHA
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