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Akhisar'ı çöpten kurtaracak çalışma

38 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar'da başlatılan çalışmalarla birlikte ilçe çöp sorunundan kurtulacak.

Akhisar'ı çöpten kurtaracak çalışma, System.String[]
Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Akhisar'da başlatılan çalışmalarla birlikte ilçe çöp sorunundan kurtulacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi ile ilçelerdeki çöp sorununa çözüm için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan yatırımlar kapsamında Akhisar ilçesine yapılacak olan ve tamamlandığında sadece Akhisar'ın değil, Gölmarmara ilçesinin de çöp sorunu tarihe karışacak. Akhisar'da temel çalışmalarının başladığı alanda incelemede bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, yatırımın önemine dikkat çekti. Yaşanılan ekonomik sıkıntılara karşılık hizmete ve yatırımlara devam ettiklerini aktaran Öztozlu, tüm ilçelerin çöplerinin toplanıp modern bir şekilde ayrıştırılması için ilçelere transfer istasyonları kurduklarını hatırlattı. Akhisar'da da Harmandalı mevkiinde 1 milyon 285 bin liralık yatırımla katı atık transfer istasyonu yapım çalışmalarına başlandığını belirten Öztozlu, "Çalışmalar tamamlandığında hem Akhisar'ın hem de Gölmarmara'nın çöpleri bu istasyondan merkeze Uzunburun tesisine taşınacak. Böylelikle Akhisarımız önemli bir çevre sorunu olan çöp sorunundan kurtulmuş olacak" dedi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 11:20 Kaynak: İHA
Gölmarmara, Akhisar, Güncel
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