Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Demirci'de vatandaşların apartmanlardan panik yaparak dışarıya çıkması Manisa'nın Akhisar ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akhisar ilçesinde saat 22.22'de 5,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin yaklaşık 6,98 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir, Manisa, Aydın ve Denizli'nin yanı sıra Yalova ve Bursa'da da hissedildi.

Depremin sarsıntısı Demirci'de de hissedilirken, vatandaşlar panik yaptı sokaklara ve meydanlara çıktı.

Vatandaşlar dışarıdaki yakınlarını arayarak durumları hakkında da bilgi aldılar.