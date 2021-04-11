Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı - Son Dakika

Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı

11.04.2021 13:16

Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Akhisar'da görev yapan mahalle muhtarlarını ilçede hizmet veren atıksu arıtma tesisi hakkında bilgilendirdi.

Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı

MANİSA - MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Akhisar'da görev yapan mahalle muhtarlarını ilçede hizmet veren atıksu arıtma tesisi hakkında bilgilendirdi. Başarılı bir şekilde işletilen çevre dostu tesis muhtarlardan tam not aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik ve İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Akhisar Atıksu Arıtma Tesisinde ilçeye bağlı mahalle muhtarlarını ağırladı. Ziyarette, Büyükşehir Belediyesi MHP Akhisar Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Sorumlusu Aybars Özbilgin, şube müdürleri ve teknik personel de yer aldı. Tesiste mahalle muhtarlarına atıksuyun dönüşüm süreci anlatıldı. Mahalle muhtarları çevreci tesisin başarılı bir şekilde işletilmesinden kaynaklı Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Bereketli havzalar MASKİ'nin korumasında

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, yaptıkları programlarda amaçlarının tesise gelen atıksu ile alıcı ortama bırakılan çıkış suyu arasındaki farkı mahalle muhtarlarıyla paylaşmak olduğunu söyledi. İdare olarak vatandaşa sadece içme suyu temin etmediklerini belirten Çevik, evsel nitelikli atıksuları arıtarak bereketli havzaları koruma altına aldıklarının altını çizdi.

Mahalle muhtarları atıksuyun dönüşüm sürecinin önemini tesisi gezdikten sonra anladıklarını ifade ederek, açıklamalarda bulundu.

Akhisar Muhtarlar Derneği Başkanı ve Bünyaniosmaniye Mahalle Muhtarı İhsan Gümüş, "MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik bizleri Akhisar Atıksu Arıtma Tesisini gezmek için davet etti. Bizde severek kabul ettik. Daha önce hiç böyle kapsamlı gezmemiştik. Kirli suyun neredeyse içilecek su gibi tesisten çıkması muazzam bir şey" ifadelerini kullanırken, Akhisar Ulucami Mahallesi Nesime Şakrak, "Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ'nin hizmetlerinden memnunuz. Yağmur suyu ızgaralarımızın ve kanalizasyon hatlarımızın temizlenmesinden çok memnunuz. Aradığımızda ulaşabiliyoruz. Hizmetleri zamanında alabiliyoruz. Bu nedenle başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Zeytinliova Muhtarı Gülten Demir de, "Tesisimizi gezdik, gördük ki çok güzel. Suyun nasıl arıtıldığını da gördük. Cengiz Başkanımıza her şey için teşekkürlerimi sunuyorum" derken, Erdelli Muhtarı Mehmet Çetin ise şunları söyledi: "Daha önce atıksu arıtma tesisi gezmemiştik. Atıksuyun, temiz suya dönüşmesini gördük. Cengiz Başkanımızdan Allah razı olsun. Cengiz Başkanın hizmetlerinden çok memnunuz."

Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı
Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı
Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı
Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı
Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı
Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Büyükşehir Belediyesi, Hisarcık, Akhisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar'ın çevreci tesisi muhtarlardan tam not aldı - Son Dakika


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