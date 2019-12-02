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Akhisar'ın engelsiz yıldızları izleyicileri büyüledi

6 saat önce

MANİSA (İHA) – Akhisar Belediyesi tarafından "Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte engelli bireylerin sergilediği halk oyunu gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.

Akhisar'ın engelsiz yıldızları izleyicileri büyüledi, System.String[]

MANİSA (İHA) – Akhisar Belediyesi tarafından "Dünya Engelliler Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte engelli bireylerin sergilediği halk oyunu gösterileri izleyenlerden büyük alkış aldı.


Akhisar Belediyesi tarafından "Dünya Engelliler Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi. Bülent Ciğeroğlu Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Engelli vatandaşlarımızın toplumsal yaşam ve çevre ile bütünleşmelerini sağlayıcı düzenlemeler gerçekleştirmek sosyal belediyecilik anlayışımızın temellerinden birini oluşturmaktadır. 'Engelsiz Kent Akhisar' hedefiyle çıktığımız bu yolda, gurur ve mutluluk duyarak yaptığımız hizmetlerimizden birisi Akhisar Belediyesi Engelsiz Sosyal Tesisleri'nde açtığımız kafemizdir. İşletmecilerinin de çalışanlarının da engelli bireylerimizden oluştuğu bu tesisimizde engelli bireylerimiz hem iş sahibi olarak ekonomik gelir elde ediyor hem de sosyal yaşamlarında daha aktif olabiliyor. Şehrimizde engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta etkin bir birey olarak yer alabilmesi, eğitimden sanata, spordan sosyal yaşama kadar birçok alanda var olabilmeleri için mücadele ediyoruz. Saygı, sevgi ve karşılıklı hoşgörüyü eksik etmediğimiz bir dünya dileğiyle tüm vatandaşlarımıza, aileleri ve sevdikleriyle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum" dedi.


Arından sahne alan Kapaklı Zeliha Keskinoğlu Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri tarafından işaret dili korosu, ritim şov gösterisi ve sanat müziği gösterisi sergilendi. Özel Akhisar Sevgi Çocukları Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ise izleyenler tarafından uzun süre alkışlandı. Sevgi Eli Rehabilitasyon Merkezi koro gösterisi ardından sahneye çıkan Akhisar Belediyesi engelsiz halk oyunları ekibi gösterisi performansı ile izleyenlerden büyük beğeni topladı.


Etkinlikte sergilenen palyaço gösterilerinin yanı sıra engelli çocuklara pamuk şeker dağıtan Akhisar Belediyesi personeli, çocuklarla oynadıkları oyunlarla keyifli bir gün geçirdiler. - MANİSA

Dünya Engelliler Günü, Akhisar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:55 Kaynak: İHA
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