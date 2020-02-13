Akhisar'ın gururu Kerem Kamal - Son Dakika
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Akhisar'ın gururu Kerem Kamal

6 saat önce

Manisa Akhisarlı 20 yaşındaki güreşçi Kerem Kamal, yıldızlar ve gençlerde Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda kendinden büyük rakipler arasında kazandığı altın madalyaların ardından büyüklerde ikinci kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndan da madalyayla döndü.

Akhisar'ın gururu Kerem Kamal, System.String[]

Manisa Akhisarlı 20 yaşındaki güreşçi Kerem Kamal, yıldızlar ve gençlerde Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nda kendinden büyük rakipler arasında kazandığı altın madalyaların ardından büyüklerde ikinci kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndan da madalyayla döndü.

Geçen yıl nisan ayında Romanya'da düzenlenen 2019 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda büyüklerde ilk kez mindere çıkarak 60 kilogram grekoromen stilde bronz madalyayı boynuna takan Kerem, bu kez finalde mücadele ederek gümüş madalyanın sahibi oldu. İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden şampiyonada finale kadar gelen genç sporcu, finalde kendinden 6 yaş büyük Ermeni sporcu Gevorg Gharibyan'a normal süresi 5-5 biten maçta puan dezavantajıyla kıl payı yenildi. Geçen yıl Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından yılın en iyi genç grekoromen güreşçisi seçilen sporcu, yine kendinden çok büyük ve tecrübeli rakipleri arasında Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönerek gelecekte bu spora damga vurmayı sürdüreceğinin sinyalini verdi. 5 çocuklu ailenin en büyük çocuğu olarak imkansızlıklar içinde büyüyen, güreşte okul seçmelerinde tesadüfen keşfedilen Kerem, başarılarıyla kolu felçli annesi ve zihinsel engelli küçük kız kardeşinin de umudu olmuştu.


- İzmir
Dünya Şampiyonası, Manisa, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:49 Kaynak: DHA
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