Akhisar'ın ilk bisiklet yolu açıldı - Son Dakika

Akhisar'ın ilk bisiklet yolu açıldı

Akhisar Belediyesi, kentin ilk bisiklet yolunu Avrupa Hareketlilik Haftası'nda açtı.

Akhisar'ın ilk bisiklet yolu açıldı, System.String[]

Akhisar Belediyesi, kentin ilk bisiklet yolunu Avrupa Hareketlilik Haftası'nda açtı. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, öğrencilerin okullarına gitmek için kullandıkları yola yapılan bisiklet yolunun uluslararası standartlara göre oluşturulduğunu belirtti.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında 'Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik' teması ile gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında Akhisar Belediyesi, kentin ilk bisiklet yolunun açılışını yaptı. Açılışa Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile bisiklet sevdalısı pek çok vatandaş katıldı.

"Akhisar'ı bisikletli bir şehir haline getirmek istiyoruz"

16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir etkinlik düzenlediklerini ve bisiklet yoluyla da Akhisar halkına verdikleri sözü tuttuklarını belirten Başkan Besim Dutlulu, "Akhisar, Türkiye genelinde bisiklet kullanımının oldukça fazla olduğu bir ilçe. Akhisar'ı bisikletli bir şehir haline getirmek, şehrimizde bisiklet kullanımını ve bisiklet yollarını arttırmak istiyoruz. Bunun için bir master planı hazırladık. Önümüzdeki günlerde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne de sunacağız. Çünkü ilçe belediyesi olarak kendi imkanlarımızla bisiklet yollarını kent geneline yaymamızın pek imkanı yok. Bisiklet yollarını oluştururken amacımız, Akhisar'ın her hangi bir noktasındaki vatandaşımız, başka bir noktaya bisikleti vasıtasıyla ulaşım sağlarken rahat ve güvenli olan bisiklet yollarını kullansın istedik. Bugün açılışını yaptığımız bisiklet yolumuz, Akhisar'ın uluslararası standartlarda oluşturulan ilk bisiklet yolu. Göreve başladığımız günden beri bisiklet kullanımını tercih ediyoruz, tavsiye ediyoruz ve destek oluyoruz. Bunun 3 tane sebebi var. Sağlıklı yaşam için bisiklet oldukça faydalı bir ulaşım aracıdır. Aynı zaman da çevre kirliliğini büyük ölçüde azaltır. Hem de ekonomik olarak bütçenize fayda sağlar, benzin harcamanızı azaltır. Hem sağlığa hem çevreye hem de ekonominize iyi gelen bir ulaşım aracıdır bisiklet" diye konuştu.

"En sağlıklı ve en güvenli ulaşım aracı: bisiklet"

Bisikletin pandemi sürecinde de en sağlıklı ve en güvenli ulaşım aracı haline geldiğini ifade eden Başkan Dutlulu, oluşturulan bisiklet yolunun öğrencilerin okullarına ulaşımları için büyük kolaylık sağlayacağını vurguladı. Başkan Dutlulu konuşmasına şöyle devam etti:

"Bisiklet yolunu öğrencilerimizin sıklıkla kullandıkları okullar yolu bölgemize yapmamızın nedenlerinden birisi de gençlerimizin sağlıklı ve güvenli bir şekilde okullarına ulaşımlarını sağlamak. Ben çocuklarımızın ve tüm vatandaşlarımızın bu yolu kullanacaklarına inanıyorum. Akhisar Belediyesi olarak biz bisiklet yollarının yapımına başladık ama önemli olan Akhisarlı vatandaşlarımızın bisiklet kullanması ve bisiklet yollarına sahip çıkması. Ben tüm hemşehrilerimizi bisiklet kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Bisiklet yolumuz herkese hayırlı olsun."

Trafikte bisiklet sürücülerine dikkat edilmesi konusunda diğer araç sürücülerine çağrı yapan Başkan Dutlulu, "Ben buradan araç sürücülerine de rica ediyorum; trafikte bisiklet sürücülerine lütfen dikkat edelim ve öncelik verelim. Özellikle çocuklarımız trafikte bisiklet kullanırken onlara karşı daha duyarlı ve anlayışlı davranalım. Bisiklet en güvenli ulaşım aracı ama lütfen trafik kurallarına dikkat edelim ve trafikte birbirimize karşı saygılı olalım" dedi. - MANİSA

Besim Dutlulu, Bisiklet, Akhisar, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akhisar'ın ilk bisiklet yolu açıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan polis memuru tutuklandı Babaanne dizi izlemeye daldı, küvette unuttuğu torunu boğularak hayatını kaybetti AK Parti'den "Türkiye ve Yunanistan görüşmeleri İstanbul'da sürdürecek" haberleriyle ilgili açıklama: Kesinleşen bir şey yok Ölen penguenin midesinden N95 maske çıktı Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapatan Müge Anlı'ya tepki yağıyor Yasak olmasına rağmen 1500 kişilik düğün yapan AK Parti Milletvekili Yaman'a üst limitten ihlal cezası verildi Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
WhatsApp'a WhatsApp'a "çoklu cihaz desteği" özelliği geliyor! Ekran görüntüleri de paylaşıldı         
20:40
Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı Koronavirüsten vefat eden hastanın cenazesi defnedildikten sonra tabutu yakıldı         
20:07
Spor yorumcusu Evren Turhan, Spor yorumcusu Evren Turhan, "Seninle aynı programa çıkmam" dediği Emre Bol'la aynı yayında yer aldı         
19:55
Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1692 yeni vaka tespit edildi         
19:08
2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti 2 kadın terörist sağ olarak ele geçirildi! Güvenlik güçleri böyle ikna etti         
18:16
İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı İtalya Futbol Federasyonu, kural ihlali nedeniyle Roma'yı 3-0 hükmen mağlup saydı         
17:45
Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti         
16:36
Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı         
15:48
Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı Tebdili kıyafetle denetime çıkan Kaymakam'ın yazıhane görevlisiyle yaşadığı "bilet" diyaloğu dikkat çekti         
15:08
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi 4 çocuk annesini evinde öldürdüler, olay yerine gelen kocası sinir krizi geçirdi         
11:44
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi Rasim Ozan Kütahyalı Rıdvan Dilmen'in sözlerine yanıt vermedi, sadece futbol konuşmak istedi         
10:21
Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok Rıdvan Dilmen'den Bakan Kasapoğlu'na: Bu FETÖ'cü arkadaşla yürümeye hakkınız yok         
09:32
Evren Turhan, Evren Turhan, "Bir daha seninle aynı programda yer almam" diyerek canlı yayını terk etti         
00:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 20:59:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akhisar'ın ilk bisiklet yolu açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei