Akhisar'ın yolları asfalt sezonuna hazırlanıyor - Son Dakika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeni asfalt sezonu hedefini 1200 kilometre olarak açıklamasının ardından il genelinde çalışmalarına hız veren Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akhisar ilçesine bağlı Gökçeler-Hamit-Çıtak-Dağdere mahallelerini birbirine bağlayan toplam 15 kilometrelik yol üzerinde iyileştirme ve temel çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı Gökçeler-Hamit-Çıtak-Dağdere mahallelerini birbirine bağlayan toplam 15 kilometrelik yol üzerinde iyileştirme ve temel çalışması gerçekleştirdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yeni asfalt sezonunda hedefi 1200 kilometre olarak açıkladığını hatırlatan Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, bu hedef doğrultusunda il genelinde temel çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.